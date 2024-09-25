إف 16 تستهدف وكراً للإرهابيين بداخله 5 دواعش في كركوك

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، (25 أيلول 2024)، عن استهداف وكر للارهابيين ضمن قاطع قيادة عمليات محافظة كركوك.

وذكر بيان لخلية الاعلام الأمني انه "وفي عملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة من الأبطال في مديرية الاستخبارات العسكرية، ومتابعة حثيثة استمرت لأيام من قبل خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات F_16 ضربة جوية ناجحة ودقيقة استهدفت خلالها وكرا للإرهابيين في وادي زغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك".

وأوضح، ان الوكر كان "بداخله مفرزة مكونة من خمسة عناصر من داعش الإرهابية، إذ تم تحويل الوكر الى ركام، وتدمير أسلحة ومعدات مختلفة".