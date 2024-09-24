الداخلية تكشف حقيقة هجوم سيبراني مرتقب على العراق

نفت وزارة الداخلية، الثلاثاء، وجود هجوم سيبراني مرتقب على العراق.

وقالت الوزارة في بيان، "تداولت بعض من مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده هجوم امن سبراني مرتقب على العراق ويدعو جهاز الامن الوطني كافة المشتركين الامتناع عن فتح الاميلات والملفات والروابط ومقاطع الفيديو غير المسجلة على اليوتيوب وعدم تداول الصور في الصباحيات والمسائيات والملصقات وفتحها وارسالها الى الاخرين ابتداءً من الساعة 6:00 صباحا الاربعاء 25/9/2024 وبعد التنسيق مع جهاز الامن الوطني تبين ان الخبر غير دقيق وكاذب".

وأضاف البيان "من هنا يدعو قسم محاربة الشائعات كافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانجرار وراء الصفحات الوهمية"، مؤكدا "ضرورة اخذ الاخبار من مصادرها الرسمية وعدم تصديق الشائعات التي يروج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي ".

#قسم_محاربة_الشائعات