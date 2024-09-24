قرارات حكومية تخص المواطنين اللبنانيين في العراق وخارجه

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء 24 أيلول 2024، عن عدة قرارات تخص المواطنين اللبنانيين الموجودين في العراق وخارجه، وذلك بالنظر للظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اللبناني، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له، انه بالنظر للظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اللبناني الشقيق، الذي يتعرض منذ أيام إلى عدوان صهيوني مجرم، وتضامناً وإسناداً من العراق، حكومةً وشعباً، مع الأشقاء في لبنان، وجه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بما يأتي:

1-تمديد سمة دخول المواطنين اللبنانيين المتواجدين في العراق دون الحاجة إلى السفر لمدة ثلاثين يوما، وتمدد مرة أخرى، استناداً الى أحكام قانون اقامة الاجانب رقم (76 لسنة 2017)، بسبب ما يمر به لبنان من ظروف حرب قاهرة.

2- إعفاء المواطنين اللبنانيين المخالفين بالوقت الحاضر من العقوبات المنصوص عليها بالقانون اعلاه.

3- استمرار منح سمات الدخول مجاناً للمواطنين اللبنانيين الواصلين الى المنافذ الحدودية العراقية.