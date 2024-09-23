الإعلام والاتصالات تدعو الى دعم الشعب اللبناني

دعت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، اليوم الاثنين، وسائل الإعلام العراقية الى دعم الشعب اللبناني.

وقالت الهيئة في بيان، "استناداً للصلاحيات المخولة لنا في تنظيم قطاعات الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية العراق بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 النافذ، وانسجاما ًمع بيان مكتب المرجع الديني الأعلى سماحة السيد علي الحسيني السيستاني، الذي أدان الهجمات التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب اللبناني الصابر، تدعو هيئة الإعلام والاتصالات وسائل الإعلام العراقية كافة إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والإنسانية في تغطية هذه الأحداث المأساوية".

ودعت الهيئة ايضا الى "نقل حقيقة ما يجري على الأراضي اللبنانية، وفضح هذا العدوان أمام الرأي العام العالمي، فضلاً عن حث جميع المواطنين إلى المساهمة الفعّالة في تخفيف معاناة الشعب اللبناني الشقيق، من خلال دعم الجهود الإنسانية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمتضررين والجرحى".