الشيخ قيس الخزعلي يدعو لتقديم المساعدات الى لبنان وفتح أبواب التبرعات

دعا الأمين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الاثنين، إلى تقديم المساعدات الإنسانية الى لبنان وفتح أبواب التبرعات.

وقال الخزعلي في بيان، "دعماً وإسناداً لأهلنا في لبنان التحدي والبطولة، ضد الجَرائم الوحشية لكيان الاحتلال الغاصب، واستجابةً لنداء المرجعية الدينية العُليا، في بيان مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله، ندعو الإخوة المؤمنين كافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة، وفتح أبواب التبرعات أمام العراقيين الشرفاء، أصحاب النخوة والشهامة والكرم".

وأضاف لتكن ملحمة عطاء عراقي كبير، يُعبر عن عمق الارتباط وحقيقة التضامن مع أهلنا اللبنانيين، وإخوتنا في المقاومة الإسلامية، حزب الله الأبطال".