السوداني يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي بذل كل الجهود اللازمة لإخماد الحرب ووقف العدوان المستمر في غزّة ولبنان.

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (23 أيلول 2024)، مع وزير الخارجية الامريكية أنتوني بلينكن، بذل كل الجهود اللازمة لإخماد الحرب ووقف العدوان المستمر في غزّة ولبنان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "السوداني استقبل بلينكن، في مقر إقامته بنيويورك، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها التاسعة والسبعين، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، في مختلف المجالات، وكذلك مناقشة آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، في ما يتعلق بالتصعيد الأخير في لبنان، إذ حث على ضرورة بذل كل الجهود اللازمة لإخماد الحرب، ووقف العدوان المستمر في غزّة ولبنان، وهو ما يهدد بتوسعة الصراع في المنطقة وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي".

وأكد السوداني بحسب البيان أن "العالم والمنطقة يمرّان بوقت عصيب، وقد سبق للعراق أن حذّر مراراً من مغبّة نشوب حرب شاملة يمكن أن تندلع في أي وقت بسبب انعدام الحلول من جانب المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية"، مشدداً على "ضرورة قيام الأمم المتحدة بواجباتها ومسؤولياتها تجاه ما تتعرض له غزّة ولبنان من جرائم عدوانية تستهدف المدنيين، ولاسيما النساء والأطفال".