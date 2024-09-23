العتبة الحسينية تعلن تسيير قافلة طبية كبرى لإغاثة الشعب اللبناني امتثالاً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا

اعلنت العتبة الحسينية عن تسيير قافلة طبية كبرى لإغاثة الشعب اللبناني امتثالاً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا
واوضح بيان صادر عن العتبة الحسينية المقدسة ان قافلة طبية كبرى جواً وبراً ستسير لإغاثة الشعب اللبناني
واضاف البيان ان القافلة ستشمل معدات طبية وأسرّة وتجهيزات لمراكز الطوارئ الجراحية بالإضافة إلى مجموعة من الأطباء الجراحين وإمدادات دوائية
مشيرا الى ان وفدا من هيئة الصحة والتعليم الطبي التابعة للعتبة يتواجد حالياً في بيروت لتنظيم إجراءات وصول القافلة وعملها الفوري لإغاثة أهلنا من الشعب اللبناني الصامد
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