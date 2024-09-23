استجابة لدعوة السيد السيستاني العتبة العباسية ترسل مساعدات إنسانية عاجلة للشعب اللبناني

أعلنت العتبة العباسية المقدسة، اليوم الاثنين (23 أيلول 2024)، ارسال مساعدات إنسانية عاجلة الى الشعب اللبناني استجابة الى توجيهات المرجعية الدينية العليا في النجف.

وقالت العتبة في بيان إنه "تضامنًا مع الشعب اللبناني الكريم ومواساتهم في معاناتهم الأليمة، وتنفيذًا لتوجيهات المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف بدعوتها للمؤمنين للقيام بما يساهم في التخفيف عن معاناة الشعب اللبناني الغيور وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، بادرت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة بتهيئة ما يلزم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى لبنان وبالتنسيق مع الحكومة العراقية من أجل تسهيل إجراءات إرسالها بأسرع وقت".

وأصدر مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الإثنين (23 أيلول 2024)، بيانًا بشأن التطورات الأخيرة في لبنان، فيما دعا المؤمنين إلى القيام بما يساهم في تخفيف معاناة الشعب اللبناني وتأمين احتياجاتهم الإنسانية.