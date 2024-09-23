الحوزة العلمية في النجف الاشرف تعطل دروسها تضامنا مع الشعب اللبناني الذي يتعرض لأشرس عدوان يشنّه عليه الكيان الإسرائيلي الغاصب

بيان صادر عن أساتذة الحوزة العلمية في النجف الأشرف

بسم الله الرحمن الرحيم

تضامناً مع الشعب اللبناني العزيز الذي يتعرض لأشرس عدوان يشنّه عليه الكيان الإسرائيلي الغاصب وقد أسفر - لحد الآن - عن استشهاد وجرح المئات من المواطنين وتشريد عشرات الآلاف عن مناطقهم، ودعماً للبيان الصادر من مكتب المرجعية الدينية العليا بهذا الخصوص تعطل دروس الحوزة العلمية في النجف الأشرف ليوم غدٍ الثلاثاء ٢٠ ربيع الاول. مع التضرع إلى الله العلي القدير أن يرد كيد المعتدين إلى أنفسهم ويدفع عن الشعب اللبناني الأبيّ كل سوء ومكروه.