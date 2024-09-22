السوداني يستقبل ولي العهد الكويتي في نيويورك

استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، بتوقيت بغداد، (22 أيلول 2024)، ولي عهد دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح في نيويورك، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ79.

وأكد السوداني خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه"عمق العلاقات الأخوية بين العراق والكويت، وهو ما ثبتته الحكومة في منهاجها الذي تضمن توطيد العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، وتوثيق أواصر التعاون معها في مختلف المجالات".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على "حرص العراق في الارتقاء بالتعاون مع الكويت، وتنميته بما يحقق المصالح الثنائية".

وأكد الجانبان وفقاً للبيان "استئناف عمل اللجان الفنية المشتركة بين البلدين".