رئيس تحالف العزم يبارك للشيخ الخزعلي انعقاد المؤتمر الثاني لحركة الصادقون

قدم رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي اليوم الأحد، (22 أيلول 2024)، التهاني والتبريكات لحركة الصادقون وامينها العام الشيخ قيس الخزعلي، بمناسبة انعقاد المؤتمر الثاني للحركة.

وقال رئيس تحالف العزم في بيان "لقد أثبتت حركة صادقون عبر مسيرتها ومواقفها إزاء التحديات الكبيرة التي واجهت العراق طوال السنوات الماضية وما قدّمته من التضحيات الكبيرة، حرصها الوطني على وحدة وسيادة العراق وشعبه" .

وثمن رئيس تحالف العزم "جهود ومساعي حركة الصادقون مع القوى الوطنية لبناء عراق قوي ومستقر يسع الجميع".

وأضاف: "دعواتنا لكم بالتوفيق لتحقيق المزيد من الإنجازات لمصلحة الوطن والمواطن، مباركين لكم هذه المناسبة، ومتمنين لحركتكم المزيد من التقدم والنماء بما يخدم مصالح العراق العليا".