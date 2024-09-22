الاستخبارات والأمن تطيح بـ 3 تجار مخدرات بينهم امرأة في بغداد وبابل

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، اليوم الاحد (22 أيلول 2024)، الإطاحة بـ3 من تجار المخدرات بينهم امرأة في محافظتي بغداد وبابل.

وقالت المديرية في بيان إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد، تمكنت من الإطاحة بمتهمة تتاجر بالبشر من خلال بيع الأطفال والفتيات في بغداد، صادرة بحقها مذكرة قبض وفق أحكام المادة 5/أولا من قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، مبينة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وسلّمت إلى الجهات المختصة".

وأضافت، أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل، استطاعت إلقاء القبض على اثنين من تجار ومروجي المواد المخدرة بالجرم المشهود بمحافظة بابل"، مؤكدة أن "عملية القبض تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة ووفق مذكرتي قبض صادرة بحقهما (28مخدرات)".