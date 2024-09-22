وزارة الهجرة تكشف عن عدد مخيمات النازحين في كردستان: وفرنا جميع التسهيلات لعودتهم

كشف مسؤول فرع وزارة الهجرة والمهجرين في المنطقة الشمالية سامر مشكور، اليوم الأحد، (22 أيلول 2024)، عن عدد المخيمات في إقليم كردستان.

وقال مشكور في حديث صحفي إنه "في السليمانية لم يبق أي مخيم وتم غلقها بالكامل، وفي دهوك العدد المتبقي من النازحين حاليا 21400 ألف، وعدد المخيمات في دهوك 16 مخيما".

وأضاف أنه "في أربيل فإن عدد النازحين المتبقي هو 3100 نازح"، منوها إلى انه "سيتم غلق اثنين من المخيمات في أربيل، والمتبقي في الوقت الحالي 6 مخيمات".

وأشار إلى أن "عودة النازحين مستمرة وبشكل طبيعي"، مشددا على ان "وزارة الهجرة توفر كل التسهيلات لإعادتهم دون مشاكل".

وبلغ العدد الإجمالي ذروته في عام 2022، حيث وصل عدد للنازحين في إقليم كردستان نحو 665 ألفاً، فيما بلغ عدد اللاجئين أكثر من 248 ألف نسمة"، على خلفية سيطرة تنظيم داعش الإرهابي والأزمة السورية، بحسب دائرة الإعلام والمعلومات بحكومة إقليم كردستان.