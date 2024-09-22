السوداني يحضر افتتاح قمة المستقبل الخاصة بمواجهة التحديات المستقبلية

حضر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، (22 أيلول 2024)، افتتاح قمة المستقبل الخاصة بمواجهة التحديات المستقبلية، التي تنعقد الآن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها التاسعة والسبعين في نيويورك.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان "السوداني سيلقي كلمة العراق في القمّة".

وكان رئيس مجلس الوزراء، قد وصل مساء أمس الى مدينة نيويورك، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.