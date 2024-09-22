الوقف السني يعفي "الشيخ" عداي الغريري وينقله الى اطراف بغداد

قرر ديوان الوقف السني، اعفاء الخطيب "الشيخ" عداي الغريري ونقله الى أطراف بغداد.

والغريري، ينحدر من منطقة اللطيفية جنوبي العاصمة بغداد، وحاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية، وبرز في العاصمة، بسبب خطبه التي يقدمها باللهجة العامية، وبأسلوب - عصبي غالباً- ، كما أن الموضوعات التي يتناولها أحياناً تثير حساسية لدى بعض الفئات، أو حتى المسؤولين.

وبرز الغريري، بعد العام 2014، عندما استقبل جامع عمر المختار، مئات النازحين من محافظات الأنبار، وصلاح الدين، وديالى، ليطلق حملة مساعدات واسعة، لاقت صدى كبيراً حينها.

وصنع الغريري، بمثل تلك المقطوعات، التي يصوّرها وينشرها على قناته في اليوتيوب، مادة دسمة، لمتصفحي موقع "تيك توك" للمقاطع الصغيرة، فضلاً عن تحفيز سوق الانتقادات وإبداء الرأي.