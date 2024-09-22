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الحكم بالحبس على مدانين بأخذ مبالغ مالية من مواطنين مقابل تعيينهم!


أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاحد، حكماً بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق مدانين اثنين لقيامهما بإيهام مشتكية بتعيينها مع ابنتها مقابل مبالغ مالية، حيث ذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان له، أن "المدانين قاما باخذ مبالغ مالية من المشتكية مقابل تعيينها مع ابنتها في احدى دوائر الدولة من خلال استعمال طرق احتيالية وتزويدهما بكتب تعيين مزورة".

وأضاف المجلس، أن "الحكم يأتي استنادا لأحكام المادة 456 /1 /أ و ب وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".

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الحكم بالحبس على مدانين بأخذ مبالغ مالية من مواطنين مقابل تعيينهم!
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