المندلاوي يعزي بإستشهاد القائد ابراهيم عقيل وكوكبه من رفاق دربه بضاحية بيروت الجنوبية

عزى رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، بإستشهاد القائد ابراهيم عقيل، وكوكبه من رفاق دربه في الاعتداء الصهيوني على ضاحية بيروت الجنوبية يوم امس الجمعة.

وقال المندلاوي في بيان:" تقدم بخالص التعازي وعظيم المواساة، إلى المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، بإستشهاد القائد الجهادي الكبير الحاج ابراهيم عقيل، وكوكبه من رفاق دربه الابطال، في الاعتداء الصهيوني الجبان والغادر على ضاحية بيروت الجنوبية يوم امس الجمعة".

واضاف:" في الوقت الذي نُجدد فيه إدانتنا واستنكارنا للجرائم الصهيونية الخبيثة واخرها استهداف شعب ومقاومة لبنان، فإننا نُعرب عن تضامننا ووقوفنا الكامل إلى جانب الأشقاء في صراع الحق والباطل، ونحذر من المساعي الشيطانية للكيان المأزوم بجر المنطقة إلى اتون حرب واسعة، ونؤكد ان دماء القادة والمجاهدين في محور القدس لن تزيد الامة إلا اصرارًا وتمسكًا وعزمًا على اقتلاع آفة الشر الصهيونية من المنطقة".