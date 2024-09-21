ضبط وكر لتهريب المشتقات النفطية والقبض على متهمين اثنين في البصرة

اعلنت اللجنة الامنية في مجلس محافظة البصرة " عن ضبط وكر يستخدم لتهريب المشتقات النفطية في المحافظة.
وقال رئيس اللجنة عقيل الفريجي في تصريح صحفي ، اليوم السبت ، ان" ابطال جهاز الامن الوطني في البصرة وخلال عملية نوعية قاموا بتنفيذ عملية امنية مباغتة تمكنوا خلالها من ضبط( كراج ) لتهريب المشتقات النفطية يضم مجموعة متعددة من خزانات الوقود ، وكذلك على صهريج للماء (تنكر) محورة يستخدم للتمويه في عمليات التهريب كان ينقل فيه (الگاز) من خلال ذلك الوكر.
واكد " اعتقال اثنين من المتهمين المهربين ، مقدما شكره وتقديره لابطال جهاز الامن الوطني على جهودهم الأمنية لضرب المهربين ، مثنيا على نشاطهم الأمني والاستخباري من اجل بصرة آمنة ومستقرة ومساعيهم المتواصلة من اجل حفظ النظام وتطبيق القانون وحماية مصالح البلد ومؤسسات الدولة ومطاردة الخارجين عن القانون"
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