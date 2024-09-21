انتخاب نعيم العبودي رئيسا للمكتب السياسي لحركة صادقون /موسع

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم السبت،عن انتخابه رئيسا للمكتب السياسي لحركة صادقون.

وقال العبودي في تغريدة على منصة (إكس): "مسؤولية وأمانة جديدة، حَمَّلنا إياها المخلصون الصادقون، بانتخابنا رئيسًا للمكتب السياسي لحركة صادقون بمناسبة المؤتمر العام للحركة".

وأضاف، "سنكون على العهد في الذود عن الثوابت الوطنية العليا أرضًا وشعبًا، ولن نحيد عن خدمة بلدنا وأهلنا من الشمال إلى الجنوب، خدمةً لبلدنا العراق وشعبه الكريم وانتصارًا لقضاياه الكبرى".

وكانت حركة الصادقون أنهت ، اليوم السبت ، انتخاب أعضاء مكتبها السياسي لدورة جديدة ، و تم اختيار وزير التعليم العالي والبحث العلمي " نعيم العبودي" رئيسا للمكتب "