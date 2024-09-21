وكالة الاستخبارات: القبض على 9 إرهابيين لبقايا داعش في صلاح الدين

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت، إلقاء القبض على 9 إرهابيين لبقايا داعش في محافظة صلاح الدين.

وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بيان ،أنه "بعمليات منفصلة وجهود وتخطيط عالي المستوى ومتابعة ميدانية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في صلاح الدين، من إلقاء القبض على (9) متهمين مطلوبين، وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وفق مذكرات قبض قضائية أصولية".

وأضاف البيان، أنه "لدى التحقيق معهم اعترفوا صراحةً بانتمائهم لبقايا عصابات داعـش الإرهـابي، وقيامهم بالعديد من الهجمات الإرهابية في محافظة صلاح الدين وأطرافها في وقت سابق"، مبينا، أنهم "أحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة، لينالوا جزاءهم العادل"