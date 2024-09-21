وفاة وزير العدل الأسبق هاشم الشبلي

قدم وزير العدل خالد شواني، اليوم السبت، التعازي برحيل وزير العدل الأسبق هاشم الشبلي.

وقال شواني في تعزيته بحسب بيان لوزارة العدل: إنه "بقلوب يملؤها الأسى تنعى وزارة العدل رحيل وزيرها الأسبق هاشم الشبلي".

وأضاف، "لقد كان الفقيد مثالاً يُحتذى به في مجال القانون والسياسة وشخصية قانونية وطنية خدمت الوطن بكل إخلاص خلال توليه وزارة العدل بين عامي ٢٠٠٣ / ٢٠٠٤ وكذلك في عام ٢٠٠٦، قدّم المغفور له إسهامات كبيرة في إعادة بناء النظام العدلي في ظروف استثنائية، وكان أحد الأصوات القوية في الدفاع عن حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة".

وتابع، "لقد جسّد هاشم الشبلي روح النزاهة والمهنية في كل ما قام به، وكان له تأثير عميق على كل من تعامل معه".

واختتم بالقول: "باسمي ونيابةً عن كل منتسبي وزارة العدل، أتقدم بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد وأحبائه".