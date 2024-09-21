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عملية أمنية تستهدف "وادي السحل" في كركوك


أعلنت وزارة الداخلية، مساء السبت، أن قوة أمنية نفذت عملية تفتيش في (وادي السحل) بمحافظة كركوك.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان، "استمراراً بتنفيذ العمليات الاستباقية لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي والقضاء عليهم، نفذت قوة من وحدات اللواء التاسع بالفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية عملية تفتيش (وادي السحل) في كركوك".

 وكشف ميري أن هدف العملية "البحث عن المطلوبين وبسط الأمن وفرض هيبة الدولة والقانون في تلك المناطق".

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