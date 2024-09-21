بمشاركة 12 مليون طالب انطلاق العام الدراسي الجديد في العراق غداً الأحد

أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت (21 أيلول 2024)، اكمال استعدادها لانطلاق العام الدراسي غداً الأحد بمشاركة أكثر من 12 مليون طالب.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في تصريح للوكالة الرسمية إن "استعدادات وزارة التربية لهذا العام هي الأفضل من الأعوام الماضية"، لافتاً الى أن "الاستعدادات اتخذت مستويات عديدة، منها طباعة وتجهيز الكتب منذ وقت مبكر بعد أن كانت في الأعوام الماضية تشهد تلكئاً".

وأضاف أن "المطابع أوصلت الكتب المنهجية الى المديريات العامة ومن ثمة الى المدارس، وفي مخازن المدارس كتب مطبوعة وجاهزة للتوزيع"، مشيراً الى أن "أكثر من 12 مليون طالب سيلتحقون الى مدارسهم يوم غد الأحد إيذاناً بانطلاق العام الدراسي الجديد".