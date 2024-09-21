صحيفة أمريكية تكشف خطة الانسحاب الأمريكي من العراق

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، ان مئات الجنود الأمريكيين ومن قوات التحالف الدولي سيغادرون العراق بحلول سبتمبر 2025، يتبعه سحب القوات المتمركزة في أربيل نهاية 2026.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، ان الولايات المتحدة والعراق توصلتا إلى اتفاق "سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل"، لانسحاب مئات من القوات الأميركية والأجنبية الأخرى من العراق بنهاية عام 2026، مرجحين أن تظل بعد ذلك "قوة أميركية صغيرة" بصفة استشارية وتقديم الدعم اللوجستي لقواتها المتمركزة في سوريا.

وأشار مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، إلى "اكتمال الخطوط العريضة لخطة الانسحاب"، لكنه أوضح أن "هناك بعض التفاصيل التي لا تزال بحاجة إلى تسوية، وخاصة مع الدول الأخرى في التحالف الدولي".

ورجح المسؤولون للصحيفة، أن تظل قوة أميركية صغيرة بعد عام 2026، بصفة استشارية وتقديم الدعم اللوجستي للقوات الأميركية المتمركزة في سوريا، وذلك بموجب "اتفاقية أمنية ثنائية جديدة".