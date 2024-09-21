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السجن 10 سنـوات لـرئيـس مجـلـس إدارة مطار النجف القيادي في حزب الدعوة الشيخ فايد الشمري و3 من أعضائه سابقاً


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، صدور حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ على كلٍّ من رئيـس مجـلـس إدارة مطار النجف وثلاثة من أعضائه سابقا، مبينة ان المدانين ارتكبوا مخالفات في عقد بقيمة (٧٢) مليون دولار. 

وأوضحت الهيئة في بيان  أنَّ "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها عشرة ملايين دينارٍ على رئيس مجلس إدارة مطار النجف سابقاً القيادي في حزب الدعوة  الشيخ (فائد كاظم نون حسين الشمري) وثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة فيه سابقاً، هم كلٌّ من (حسين نعمة خشان شناوة الزاملي وكريم خصاف ستار الخفاجي ومصطفى معن سعيد الطريحي)؛ على خلفيَّة ارتكابهم مُخالفاتٍ في عقد إعداد التصاميم والكشوفات لإنشاء المدرج الجديد لمطار النجف والممرات الخاصَّة به".

وأضاف المكتب إنَّ "العقد، الذي بلغت قيمته (٧١,٩٨٩,٠٠٠) مليون دولارٍ أمريكيٍّ، تمَّت إحالته عن طريق الدعوة المُباشرة إلى ائتلاف شركاتٍ، وعدم إعلان المشروع كمناقصةٍ عامَّةٍ؛ لفسح المجال أمام أكبر عددٍ من المُتنافسين؛ لغرض اختيار الأفضل منهم، في مخالفةٍ صريحةٍ لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (٢ لسنة ٢٠١٤)، فضلاً عن عدم وجود جداول كميَّاتٍ ومواصفاتٍ فنيَّةٍ دقيقةٍ، وعدم وجود أعمالٍ مماثلةٍ للشركات المحال عليها المشروع، مُنبّهاً إلى أنَّ الإحالة تمَّت مقابل مبالغ ماليَّـةٍ تُقدَّرُ بــ (١٠%) من قيمة العقد".

وتابع انَّ "المحكمة، بعد الاطلاع على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، وصلت إلى القناعة الكافية للإدانة، فأصدرت قرار الحكم الغيابيّ بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها عشرة ملايين دينار بحقّ المُدانين؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)".

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السجن 10 سنـوات لـرئيـس مجـلـس إدارة مطار النجف القيادي في حزب الدعوة الشيخ فايد الشمري و3 من أعضائه سابقاً
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