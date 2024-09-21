وصول شحنة من المساعدات الطبية العراقية الى لبنان

اعلنت وكالة الانباء اللبنانية، اليوم السبت، عن وصول شحنة من المساعدات الطبية العراقية.

وقالت الوكالة، إن "وفد من وزارة الصحة العامة يضم المدير العام بالوكالة فادي سنان ورئيس دائرة المستشفيات هشام فواز، تسلم شحنة إضافية من المساعدات العراقية للقطاع الصحي اللبناني مقدمة من الهلال الأحمر العراقي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في العالم، وتتضمن 11 طنا من الأدوية والمستلزمات الضرورية لحالات الطوارئ".

واضافت أن "الوفد شكر حكومة العراق والجمعيات الشريكة على هذه المبادرة التي تظهر تضامنا كبيرا مع لبنان في ظل ظروف بالغة الصعوبة".