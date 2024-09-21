السوداني يتوجه إلى نيويورك للمشاركة باجتماعات الجمعية الأممية

يتوجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، غدا السبت، إلى نيويورك، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها التاسعة والسبعين.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان إن الأخير "يغادر يوم غد السبت، متجهاً إلى نيويورك، على رأس الوفد الرسمي المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها التاسعة والسبعين".

وأضاف، أنه "سيلقي كلمة العراق أمام الجمعية العامة، كما سيلقي كلمة في قمّة المستقبل التي يُشارك فيها العديد من قادة الدول والرؤساء، وتُعنى بتعزيز التعاون ومواجهة التحديات وتأكيد الالتزامات".

وأكمل، أن "السوداني سيعقد سلسلة من اللقاءات والحوارات مع عدد من قادة ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة، ورؤساء الوفود المشاركة، فضلاً عن اللقاء بالأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من مسؤولي المنظمات والهيئات الدولية والأممية".