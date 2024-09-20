رئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية في ايران : : الرد على اغتيال إسرائيل لهنية قريب

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن رئيس مكتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بأن الرد على اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية سيأتي قريبا.

ولم تورد الوكالة تفاصيل أخرى حول طريقة أو توقيت الرد.

وتوعد قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد علي الخامنئي دام ظله في وقت سابق بإنزال "أشد العقاب" بإسرائيل، وقال في تصريح له "بهذا العمل جر النظام الصهيوني المجرم والإرهابي على نفسه أشد العقاب، ونعتبر من واجبنا الثأر لدماء هنية التي سفكت على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

واستشهد هنية ومرافقه، يوم 31 يوليو، في مقر إقامته في طهران عقب مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وبعد ساعات قليلة من اغتيال أحد أبرز قادة حزب الله في لبنان فؤاد شكر بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.