إيران تدين قصف بيروت وتحذر من "توسيع رقعة الحرب" في المنطقة

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، (20 أيلول 2024)، القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في تصريح صحفي: "ندين بشدة العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت، ونعرب عن تضمننا المطلق مع لبنان شعباً وحكومة".

وأضاف "لا شك أن الإحتلال وخلافاً لما تريده معظم الدول وشعوب العالم تبحث عن التصعيد وتوسيع رقعة الحرب في المنطقة وتعرض أمن المنطقة والعالم لخطر كبير".

وعد كنعاني العدوان على الضاحية "انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وسيادة لبنان ويجب إدانته من قبل المجتمع الدولي".

وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف الضاحية الجنوبية في بيروت مساء اليوم الجمعة، مستهدفا "قادة في حزب الله اللبناني".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد 14 شخصاً في الغارة وجرح العشرات.