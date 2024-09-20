السوداني يلتقي العامري

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، حيث جرى بحث مختلف القضايا والملفات على المستوى الوطني، في سبل تعزيز التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكل ما يعزز استقرار البلاد ويحافظ على أمنها.

وأكد السوداني ، خلال اللقاء، مضي الحكومة في تنفيذ خطوات إلاصلاح الاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على الأهداف التنموية، وما تمثله من مستهدفات اقتصادية واجتماعية وخدمية، تمثل مطالب وتطلعات المواطنين في جميع أرجاء العراق.