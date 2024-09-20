اعتقال شخص بحوزته عملة اجنبية مزورة جنوب الحلة

اعتقلت قوة مشتركه من جهاز الامن الوطني وبالتعاون مع شرطة بابل بكمين في ناحية الحمزة الغربي جنوب الحلة شخصا يحمل الف دولار مزور كان يحاول تصريفه في السوق المحلية.

وقال مصدر في القوة " ان قوة مشتركه تمكنت مساء اليوم الجمعة من اعتقال شخص بحوزته الف دولار مزور كان يحاول تصريفه في السوق المحلية بناحية الحمزة الغربي جنوب الحلة.

واضاف ان الشرطة نقلت المتهم الى الجهات المختصة للتحقيق معه وتم التحفظ على المضبوطات"