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السوداني والشيخ قيس الخزعلي يبحثان الأوضاع الراهنة على الساحة السياسية


بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي الأوضاع الراهنة على الساحة السياسية.

وجرى خلال اللقاء التباحث في مختلف جوانب الأوضاع الراهنة على الساحة السياسية الوطنية، وأبرز الاستحقاقات التشريعية والتنفيذية، خاصة ما يتعلق بالبرنامج الحكومي وأهمية استكمال تنفيذ خطواته العملية، والمضي في مشاريع البنى التحتية والستراتيجية التي بدأ المواطن العراقي يتلمس نتائجها.

وأشار السوداني الى ثقته الكبيرة في دعم القوى السياسية الوطنية لخطوات الحكومة، وخاصة في ما يتعلق بالملفات الرئيسية في مجال الاقتصاد والسياسة والخدمات، وكل مفردات وأولويات البرنامج الحكومي، المعبر عن احتياجات العراقيين وضروراتهم.

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السوداني والشيخ قيس الخزعلي يبحثان الأوضاع الراهنة على الساحة السياسية
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