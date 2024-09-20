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لا تنسيق وتجاهل لمجلس المحافظة.. مجلس الديوانية "غير راضٍ" عن القيادات الأمنية


عبرت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، عن عدم رضاها على آلية العمل الأمني في المحافظة، وغياب العامل الاستخباري وكذلك التنسيق والتفاهم مع لجنة الامن بمجلس المحافظة.

وقال رئيس اللجنة خضير المياحي، في حديث صحفي ان الامن لا يستتب بكثرة السيطرات بالمحافظة، خصوصا انها محافظة امنة نوعا ما مع قلة الجريمة ولا تستوجب هذا الكم من السيطرات".

وأضاف انه "يجب ان يكون هناك تنسيقا بين الجهات الاستخبارية والأجهزة الأمنية، لاستباق حدوث الجريمة"، مشيرا الى انه "لا يوجد أي تعاون بين الأجهزة الأمنية واللجنة الأمنية بمجلس محافظة الديوانية".

وأوضح انه "لا يوجد تنسيق بين الطرفين، وهذا يربك العمل كثيرا"، مبينا انه "في الدورة السابقة كان مجلس المحافظة يستلم تقارير امنية واسبوعية بالحوادث والنشاطات لكن في هذه الدورة لا يوجد أي تعاون بين مديرية شرطة الديوانية ومجلس المحافظة".

وأوضح انه "اقمنا عدة اجتماعات مع قائد شرطة الديوانية، لكون مجلس المحافظة جهة ساندة لكن لم يؤخذ بمقررات هذه الاجتماعات"، مبينا ان "اللجنة الأمنية لا تعلم بما يحدث في المحافظة ولا اعرف هل هذا تهاون او استخفاف بدور مجلس المحافظة؟".

 

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