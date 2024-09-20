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كتائب حزب الله تنعى الشهيد "ابو حيدر الخفاجي"


نعت كتائب حزب الله، اليوم الجمعة (20 أيلول 2024)، القيادي فيها "أبو حيدر الخفاجي"، أثناء أداء مهامه الأمنية بعنوانه أحد المستشارين الأمنيين في دمشق.

وقالت الكتائب في بيان إنه "مع سمو الفخر وعلو الاعتزاز تزف المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله شهيدها أبو حيدر الخفاجي، ليلتحق بقافلة النور، إثر اعتداءٍ صهيوني فجر اليوم، أثناء أداء مهامه الأمنية بعنوانه أحد المستشارين الأمنيين في دمشق".

وأضافت أن "شهيدنا الغالي من المجاهدين المتصدين لعصابات التكفير الوهابي التي اجتاحت أرض سوريا، ومن المدافعين عن مرقد السيدة زينب (عليها السلام)، حينما أرادت هذه العصابات تدنيس حرمها الشريف، وممن نالوا شرف المشاركة في حماية المقدسات بالعراق، وهزيمة داعش من البلاد".

 وأكدت أننا "نعاهد الله على الاستمرار بدعم الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة والضفة". 

وكان مصدر أمني في طهران كشف في وقت سابق، اليوم الجمعة (20 أيلول 2024)، تفاصيل وهوية القائد بكتائب حزب الله العراقية الذي استشهد بغارة جوية إسرائيلية في العاصمة السورية دمشق.

وبحسب المصدر، فأن "طائرات مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي هاجمت سيارة في طريقها إلى مطار دمشق الدولي"، مبينا أن "الهجوم اسفر عن استشهاد شخص وإصابة آخر".

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