وزارة الدفاع تصدر بياناً بشأن مدافع "هاوتزر" المخصصة للبيشمركة

أصدرت وزارة الدفاع، بياناً رداً على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي بشأن موضوع مدافع (هاوتزر) عيار (105) ملم، المخصصة لقوات البيشمركة.

وقالت الدفاع في بيانها انه "تم التعاقد على شراء المدافع في زمن وزير الدفاع (الأسبق) عرفان الحيالي، وتم التعديل عليه في زمن وزير الدفاع (السابق)، جمعة عناد، و⁠تم دفع مبالغ المدافع قبل تشكيل الحكومة الحالية".

وأشارت الى "وصول المدافع الى ميناء أم قصر في تشرين الثاني 2023، و⁠لم يتم تسلم المدافع الى وزارة البيشمركة رغم مرور سنة على وصولها في ميناء أم قصر".

ولفتت الى "تسليم المدافع بناءً على مذكرة رئيس اركان الجيش للقائد العام للقوات المسلحة وبعد اتخاذ كافة التدابير اللازمة".

وأكدت وزارة الدفاع، أن "قوات البيشمركة هي قوة وطنية لا يشك في ولائها للعراق، وأن موضوع المدافع المذكورة سابقاً تم قبل أكثر من سبع سنوات ولم يتم تسليم المدافع الا بعد اتخاذ كافة التدابير الخاصة بهذا الموضوع".

ودعت "وسائل الإعلام الى عدم الانجرار خلف الأكاذيب والتلفيقات التي تصدر من غير ذوي الاختصاص فيما يتعلق بالمواضيع الخاصة بالوزارة".