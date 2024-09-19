قائد القوات البرية يتفقد قاطع عمليات شرق صلاح الدين

تفقد قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم محمد صالح المحمدي، الخميس ا، قاطع عمليات شرق صلاح الدين، يرافقه آمر آمرية الهندسة العسكرية قيادة القوات البرية، وكان في استقباله قائد العمليات.

وذكر بيان لوزارة الدفاع أن القائد اطلع على أعمال الجهد الهندسي في سلسلة جبال بلكانه، بعدها تفقد قاطع انفتاح اللواء المشترك الأول والنقاط والربايا الواجب مسكها وأعمال فتح الطريق وتحصين المواضع الدفاعية.

وقد وجه قائد القوات البرية جملة من التوجيهات كانت أهمها، الاستعداد القتالي وجاهزية القطعات وتكثيف الجهد الاستخباري والمراقبة المستمرة للكاميرات الحرارية، موصياً القادة والآمرين بضرورة متابعة مقاتليهم من كافة الجوانب لما له من مردودات إيجابية في رفع الروح المعنوية للمقاتلين