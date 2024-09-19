مجلس الخدمة ينفي توفر درجات وظيفية لذوي المهن الصحية والطبية

نفى مجلس الخدمة الإتحادي، اليوم الخميس، (19 أيلول 2024)، توفر (4000 - 5000) درجة وظيفية لديه مُخصصة لذوي المهن الصحية والطبية.

وقال مجلس الخدمة في بيان انه "وفي الوقت الذي نثمن فيه الجهود الكبيرة والدعم الكبير المُقدم من قبل أعضاء مجلس النواب، ومتابعتهم الحثيثة لجهود مجلس الخدمة في إنجاز وإتمام عمليات التوظيف لحملة الشهادات العُليا والاوائل وأيضاً المشمولين بقانون رقم (6) لسنة 2000 من ذوي المهن الصحية والطبية، نؤكد إعلام المجلس على عدم توفر (4000 - 5000) درجة وظيفية لدى مجلس الخدمة مُخصصة لذوي المهن الصحية والطبية حسب ما ورد في بيان النائب (مصطفى سند)".

ولفت البيان الى "ما تم المُصادقة عليه مؤخراً، من الدرجات الوظيفية للإختصاصات التي وردت الى المجلس من وزارة الصحة".

وكان عضو مجلس النواب مصطفى سند، كشف في وقت سابق اليوم الخميس، عن توفر 5 آلاف درجة وظيفية للدفعة المتبقية من ذوي المهن الصحية والطبية.

وبنيت سند انه "وحسب قرار مجلس الوزراء الأخير الذي تضمن عدة نقاط ومنها استغلال درجات الحذف والإستحداث لوزارة الصحة، توفرت 5 آلاف درجة (وظيفية) وسيتم توزيعها بنسبة 75% للحكومي و25% للأهلي، والمفاضلة حسب الدرجات وللتخصصات المطلوبة".

ولفت الى "وجود ما بين 4 آلاف إلى 5 آلاف درجة لدى مجلس الخدمة الإتحادي كذلك توجد درجات أخرى سيتم إستغلالها، ناتجة من درجات الحذف والإستحداث من الجهات الأخرى الأخرى".

يشار الى ان ذوي المهن الصحية والطبية قد تظاهروا في الأسابيع الماضية وشهدت صدامات مع قوات الأمن ووقوع جرحى بين الطرفين وذلك للمطالبة بالتعيين، وفق المادة السادسة من قانون المهن الصحية لسنة 2000.

فيما وجه رئيس الوزراء لجنة مشكلة برئاسة وزير الصحة، بتقديم تقريرها الخاص بحسم موضوع خريجي ذوي المهن الطبية والصحية، وبيان تكييف ذلك قانونياً، وذلك خلال أسبوع واحد.