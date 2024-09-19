الفياض وقائد عمليات بغداد يؤكدان أهمية تعزيز التعاون لإدامة الأمن والاستقرار

استقبل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الخميس في مكتبه ، قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد التميمي.

وتناول اللقاء بحسب بيان لهيئة الحشد الشعبي: التأكيد على تعزيز التنسيق بين قطعات الحشد الشعبي وبقية صنوف القوات الأمنية، لا سيما في قواطع المسؤولية في أطراف العاصمة بغداد.

وشدد الفياض على أهمية تحسين الخطط الأمنية وتفعيل التنسيق الاستخباري لضمان استقرار الأوضاع الأمنية، وإسناد جهود الحكومة في مسيرة الإعمار والبناء.