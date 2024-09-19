الرد السريع يلقي القبض على مطلوب للقضاء بالاشتراك مع هيئة النزاهة في بغداد

القت قوات فرقة الرد السريع القبض على مطلوب للقضاء بالاشتراك مع هيئة النزاهة في بغداد.

وذكرت قيادة فرقة الرد السريع في بيان : ان قوة من فوج الاستطلاع والمهمات الخاصة التابع لقيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على مطلوب وفق احكام المادة 160 من قانون العقوبات العراقي في بغداد.

واضاف ان العملية جاءت بالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية، وبالتنسيق مع قسم استخبارات الرد السريع، حيث تم تسليم المطلوب اصوليا الى جهة الطلب.