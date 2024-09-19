وزارة الدفاع توقع عقداً مع إحدى الشركات الكورية لشراء بطاريات دفاع جوي متطورة

وقعت وزارة الدفاع عقداً مع إحدى شركات جمهورية كوريا الجنوبية، لتجهيز قيادة الدفاع بمجموعة من البطاريات متوسطة المدى المتطورة التي ستدعم قدرات الجيش العراقي والقوات العسكرية لحفظ السلام وسيادة العراق.

وأشار وزير الدفاع، خلال حضوره توقيع العقد، بحسب بيان للوزارة إلى أن إتمام هذا العقد تم بدعم ومتابعة متواصلة من رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، ويعد طفرة نوعية استراتيجية للدفاع الجوي وهو يغطي كافة الأجواء العراقية ويحقق التوازن الإقليمي للبلاد، معاهداً الشعب والقائد العام للقوات المسلحة بالمضي قدماً من أجل تحسين وضع الجيش العراقي والحفاظ على السيادة الوطنية.

وقدم وزير الدفاع شكره للحكومة الكورية ووزير الدفاع الكوري، مشيراً إلى السعي لتنمية العلاقة مع جمهورية كوريا الجنوبية نحو الأفضل.

من جانبه قدم السفير الكوري في العراق شكره إلى وزير الدفاع، وتحدث عن المواصفات الفنية لسلاح الدفاع الجوي الجديد، مؤكداً أن العراق وكوريا تربطهما شراكة وثيقة من التعاون المستمر على نطاق واسع في المجالات المتعددة، منها السياسية والاقتصادية والعسكرية ومجالات مهمة أخرى، وتشهد علاقة الصداقة ازدهاراً ومنفعة متبادلة وأن الجيش العراقي والقوات العسكرية ستمضي قدماً نحو القوة والتقدم، مختتماً حديثة بالتأكيد على أن كوريا ستقف دوماً إلى جانب العراق في رحلته نحو السلام والازدهار