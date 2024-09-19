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وزير التربية يكلف مديراً جديداً لتربية البصرة


كلف وزير التربية، ابراهيم الجبوري، اليوم الخميس، (19 أيلول 2024)، مديراً عاماً جديداً لمديرية تربية البصرة.

وجاء في نص الأمر الوزاري انه "ونظراً لإحالة (عبد الحسين سلمان عبد الحسن) مدير عام تربية البصرة (اصالة) الى التقاعد وبناء على مقتضيات العمل تقرر تكليف (عبد الرزاق فيصل) معاون المدير العام للشؤون الإدارية في المديرية العامة لتربية البصرة للقيام بمهام إدارة المديرية العامة المذكورة وكالة دون تغيير براتبه ومخصصاته الممنوحة له بموجب عنوانه الوظيفي الأصلي اضافة الى مهامه".

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