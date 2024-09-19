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الاتصالات: الإنترنت سيشهد تحسناً كبيراً في العراق قريباً


وعدت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم الخميس، (19 أيلول 2024)، بـ"تحسن كبير" ستشهده خدمة الإنترنت في البلاد.

وقالت الياسري في مؤتمر صحفي، "الإنترنيت سيشهد تحسناً كبيراً حال استكمال مشروع التجهيز عبر الألياف الضوئية".

وبينت، ان "العراق بات طريقاً ستراتيجياً آمناً لتمرير سعات الإنترنت والدول بدأت تتسابق للتعاقد معنا".   

وكشفت وزيرة الإتصالات، ان الوزارة "تعمل على تفعيل خدمة الهواتف الأرضية من خلال ربطها بالألياف الضوئية عبر أجهزة متطورة سنتعاقد عليها قريباً".

وأشارت الياسري الى "تحقيق زيادة تصاعدية  في الايرادات وحولنا جميع شركاتنا من خاسرة  الى رابحة".

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