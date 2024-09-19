شركة يابانية بعد حادثة الأجهزة المنفجرة في لبنان: اوقفنا انتاجها منذ 2014

كشفت شركة "آيكوم" اليابانية، اليوم الخميس عن إنها أوقفت إنتاج أجهزة الاتصالات اللاسلكية (ووكي توكي)، المرتبطة بانفجارات استهدفت حزب الله اللبناني منذ نحو 10 سنوات، مشيرة إلى أنها لا تزال تحقق في الموضوع، وفقا لـ"بلومبرغ". ، مفاجأة بشأن، حيث قالت

وقالت شركة "آيكوم"، التي تتخذ من مدينة أوساكا مقرا لها، في بيان إنها أوقفت تصدير جهازها من طراز "آي سي-في82" إلى مناطق من بينها الشرق الأوسط في أكتوبر 2014، عندما توقفت عن تصنيع هذه الأجهزة".

وأضافت الشركة أنها "أوقفت أيضا إنتاج البطاريات اللازمة لتشغيل الوحدة الرئيسية للجهاز" اللاسلكي المحمول.

وبحسب الشركة فإن جميع أجهزة الاتصال اللاسلكية الخاصة بها تُصنع في مصنعها في محافظة واكاياما بغرب اليابان، وتخضع "للضوابط الأمنية التجارية في اليابان".

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية عن مدير شركة "آيكوم" يوشيكي إينوموتو القول إن الصور التي التقطت للأجهزة بعد التفجيرات تظهر تعرضها لأضرار جسيمة حول مكان البطارية، مما يشير إلى أن البطاريات قد تم تعديلها بمتفجرات بعد شرائها.