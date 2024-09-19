الشيخ همام حمودي يطالب الحكومة بتهيئة الامكانيات لبناء منظومة للأمن السيبراني

طالب رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، اليوم الخميس (19 أيلول 2024)، الحكومة بتهيئة الامكانيات لبناء منظومة للأمن السيبراني.

وقال الشيخ حمودي في بيان إنه "بعد تفجيرات لبنان المؤسفة، يتوجب على الحكومة العراقية تهيئة الامكانيات المادية والبشرية لبناء منظومة رصينة للأمن السيبراني، وإيجاد أكاديمية متخصصة لتأهيل الكوادر، وتشديد إجراءات دخول التكنولوجيا الرقمية للبلد وفق مواصفات دقيقة ومناشيء موثوقة، وتبني حملات التوعية العامة بالاستخدام الآمن للأجهزة الذكية، فالعراق زاخر بالكفاءات العلمية المبدعة التي يمكن استثمارها في حماية الامن القومي".