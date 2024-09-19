مصادر: الشيخ قيس الخزعلي يتوجه للقضاء لرفع شكوى ضد شبكة "جوحي"

كشفت مصادر مطلعة عن تحرك للأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي نحو القضاء لمقاضاة شبكة "محمد جوحي".
وقالت إن "الشيخ قيس الخزعلي سيتوجه للقضاء العراقي لرفع دعوى قضائية ضد شبكة محمد جوحي المتهمة بالتنصت ومراقبته وأفراد من عائلته وايضا على افراد من حركة الصادقون".
واعتقلت السلطات الأمنية العراقية، في 19 آب/ أغسطس الماضي 2024، شبكة تنصت وتزوير تابعة لمكتب محمد شياع السوداني بينهم موظفون وضباط، في سابقة لم تشهدها الحكومات المتعاقبة.
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