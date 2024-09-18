القبض على (٦) متهمين بتهريب المنتجات النفطية في محافظتي كركوك ونينوى

اعلنت وزارة الداخلية ،اليوم الاربعاء،القبض على (٦) متهمين بتهريب المنتجات النفطية وضبط عجلاتهم في محافظتي كركوك ونينوى.

وقالت الوزارة في بيان:"ان مفارز لواء شرطة الطاقة الأول في محافظتي كركوك ونينوى القت القبض على (٦) متهمين وضبط عجلاتهم المُعدة لتهريب المنتجات النفطية لوجود مخالفات عدة، وتم إيداعهم التوقيف مع حجز العجلات استكمالا للتحقيقات وفقاً للقانون رقم (٤١) لسنة (٢٠٠٨) الخاص بمكافحة تهريب النفط ومشتقاته".