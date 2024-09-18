بعد تفجيرات لبنان.. النائب مصطفى سند يدعو الداخلية للتريث بتوقيع عقد شركة تاليس لمساهمتها بالعمل مع إسرائيل

دعا النائب مصطفى سند، اليوم الأربعاء، (18 أيلول 2024)، وزارة الداخلية للتريث بتوقيع عقد شركة (تاليس) الفرنسية للدفاع والأمني "لمساهمتها بالعمل مع إسرائيل".

وقال سند في منصور على صفحته في فيسبوك، أنه "وفي ظل أحداث لبنان وخطورة الاختراق السيبراني من قبل (إسرائيل)، ندعو وزارة الداخلية للتريث بتوقيع العقد مع شركة (تاليس) لوجود تقرير لجهاز المخابرات يشير لمساهمة الشركة بتصنيع قطع دقيقة تساهم بالطيارات والاسلحة التابعة للكيان".

ونشر سند نسخة منه تقرير جهاز المخابرات الوطني بشأن الشركة الفرنسية.

وكانت عدة مناطق في لبنان، قد شهدت اليوم الأربعاء موجة ثانية من تفجير أجهزة الاتصالات في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى الجنوب مروراً بالبقاع (شرق البلاد)، بينما هرعت فرق الإسعاف لنقل مئات المصابين إلى المستشفيات.

في حين سجلت وزارة الصحة اللبنانية في حصيلة أولية 14 شهيدا وأكثر من 450 جريحا في حصيلة جديدة للتفجيرات التي طالت أجهزة لاسلكية.

وأتت هذه الموجة الثانية بعد أن حصدت هجمات مماثلة أمس 12 شهيدا وأدت إلى إصابة أكثر من 2800، وسط توعد حزب الله اللبناني بالرد على إسرائيل.

وأعلن مجلس الأمن الدولي، اليوم، أنه سيجتمع الجمعة المقبلة بشأن لبنان لبحث الهجمات الأخيرة استجابة لطلب بيروت.