توجيهات جديدة من وزير التربية

أصدر وزير التربية، ابراهيم الجبوري، اليوم الأربعاء، (18 أيلول 2024)، توجيهات جديدة بينها إيقاف تنقلات الملاكات التربوية والتعليمية.

ودعا وزير التربية، بحسب بيان للوزارة، "القيادات التربوية العليا بالاستعداد الامثل والتام لاستقبال الطلبة مطلع الاسبوع المقبل إيذانا بالعام الدراسي الجديد، مُصدرا العديد من التوجيهات الحازمة لضمان نجاح العملية التربوية" وذلك خلال اجتماع موسع ترأسه الجبوري وسط حضور مستشار رئيس مجلس الوزراء عدنان السراج ونقيب المعلمين عدي العيساوي ومديري التربيات في عموم العراق اليوم".

ونشر المكتب الاعلامي في الوزارة "تفاصيل التوجيهات التي أوعز بها وزير التربية بعد مناقشات مع المجتمعين أهمها تطوير أداء المشرفين والمتابعة المكثفة للمدارس واعفاء الإدارات المدرسية الحاصلة على نسب نجاح اقل من 40% نهاية الامتحانات الوزارية للعام القادم وإيقاف التنقلات للملاكات وايقاف القبولات في مدارس المتفوقين بداية العام الدراسي الجديد".

فيما نقل السراج توصيات رئيس الوزراء الى الطلبة والمدارس بالحفاظ على الكتب المدرسية الجديدة وان هناك تكريما ينتظر المؤسسة الاكثر تنظيما في ذلك، اما العيساوي فقد أكد اهمية تظافر الجهود والتعاون مع الوزارة للوصول الى الهدف المنشود في الارتقاء بمستوى الملف التربوي" وفقاً للبيان.