شاخوان عبد الله يلتقي العامري ويدعو الى اقرار مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها

دعا نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، الكتل السياسية لإقرار مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل .

وبحث عبد الله ، خلال لقائه اليوم الأربعاء رئيس اللجنة الحكومية للمادة 140 من الدستور هادي العامري، اهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين اللجنة النيابية والحكومية للمادة 140، مثمنا جهود رئيس اللجنة الحكومية للمادة 140.

ورأى عبد الله ، إن " عودة الحقوق والأراضي إلى أصحابها الشرعيين سيعزز من الإستقرار ويمنع المشاكل