القبض على داعشي مختص بعمليات التفخيخ في المنصور ببغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، القبض على ارهابي داعشي مختص بعمليات التفخيخ في بغداد.

وذكرت الخلية في بيان انه "بجهد استخباري كبير لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب ومتابعة مستمرة تم القبض على أحد ارهابيي عصابات داعش الارهابي وهو من المختصين في التفخيخ بعد استدراجه بعملية متقنة في العاصمة بغداد منطقة المنصور".

وأضافت، ان "العمليات المستمرة لأبطال قواتنا الأمنية التي تستند لمعلومات دقيقة اثمرت وبشكل ملحوظ في الوصول لعراق آمن مستقر".